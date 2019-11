Udinese, Okaka: «Gotti? Spero rimanga, ma bisogna rispettare le scelte»

Udinese, l’attaccante Okaka parla ai microfoni di Sky Sport del momento della squadra: «Spero Gotti rimanga, lo seguiamo»

Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centravanti bianconero:

«Abbiamo avuto il cambio d’allenatore, Gotti si è messo a disposizione con umiltà ed energia. I risultati sono stati buoni nonostante le montagne russe delle settimane scorse. Speranza di restare con Gotti? C’è, ma bisogna rispettare le scelte. In questo momento lo seguiamo e cerchiamo di migliorare. Mi dispiace non esserci a Genova, mi porta sempre bene. Faccio un in bocca al lupo a Ranieri, per me è stato importante».