Udinese, Pafundi piace a mezza Europa: anche il Liverpool ci pensa

Calciomercato Udinese: il baby attaccante Pafundi sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Klopp

Nell’ultima giornata di campionato tra Salernitana-Udinese, ha fatto il suo esordio in Serie A Simone Pafundi; primo classe 2006 a giocare nel nostro campionato. Il baby attaccante bianconero, nonostante la giovane età, ha già attirato su di se i riflettori di tante squadre in giro per l’Europa.

E ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il Liverpool si sarebbe iscritto alla corsa per Pafundi con Klopp che lo stimerebbe particolarmente.