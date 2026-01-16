Udinese, parla Runjaic: «L’Inter è la squadra migliore d’Italia oggi. Dobbiamo funzionare molto bene come squadra. Su Zaniolo…»

Udinese, Runjaic in conferenza stampa svela: «L’Inter è la squadra migliore d’Italia oggi. Noi dobbiamo funzionare bene»

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, affrontando i temi principali legati al match. Ecco le sue dichiarazioni.

La sfida contro l’Inter, già battuta all’andata

“L’Inter è la squadra migliore d’Italia attualmente, tutti conoscono i loro giocatori e i loro punti di forza. Dobbiamo funzionare molto bene come squadra, loro hanno grande qualità e sono in salute. Si può sorprendere una seconda volta, non ci diamo per sconfitti ma sappiamo che non bisognerà commettere errori se vogliamo avere una possibilità di vittoria. Servirà disciplina e ordine tattico, ma anche coraggio. Se non saremo disposti a prenderci dei rischi in entrambe le fasi è chiaro che diventa complicato fare punti. Forse conoscete il film di Woody Allen “Play it again, Sam” (“Provaci ancora, Sam”, ndr): vogliamo riprovarci. Contro il Pisa non ci è mai mancata l’energia e con il giusto contributo di tutti, anche dei subentranti, faremo bene. Domani ci saranno tanti tifosi dell’Inter nel nostro stadio, può essere uno svantaggio, ma il sostegno che ci fornisce la Curva Nord è importante, ci spingeranno”.

L’assenza di Zaniolo

“Abbiamo già giocato senza Zaniolo contro l’Inter. Il suo acquisto ci ha aiutato tanto, ma contro le grandi squadre l’elemento più importante è la squadra, che deve funzionare nel suo insieme. Nicolò ci mancherà, ma abbiamo altri giocatori e potremo dire comunque la nostra. Saremo motivati e concentrati al massimo, cercheremo di vincere anche se sappiamo che è difficile. L’Inter non è invincibile, ma tante cose devono funzionare per poter fare tre punti. Dobbiamo fare la giusta pressione, saper soffrire ed essere migliori delle loro individualità”.



I prestiti di Palma e Bravo

“Quando si acquistano dei giovani di prospettiva si mette in contro di poterli prestare per farli crescere. Abbiamo preso questa decisione su Palma e Bravo perché devono giocare di più, si sono integrati in squadra, hanno accumulato esperienza in allenamento e sono migliorati. Qua c’è grande concorrenza, quindi abbiamo pensato al futuro e la strada migliore per loro sul breve termine è il prestito. Avranno la loro chance per giocare di più e fare il salto di qualità”.

Il reparto offensivo

“A livello numerico davanti ci manca qualcuno, ma può capitare. Può essere che Atta faccia il trequartista, ma sappiamo che è rientrato da poco e ha bisogno di recuperare la miglior forma. In ogni caso schiereremo una squadra pronta, abbiamo diverse idee e tra oggi e domani prenderemo le decisioni definitive”.

Kristensen

“Si è allenato in gruppo ed è a disposizione. Lo vedrete tra i convocati e, perché no, anche in campo”.

