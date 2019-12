Udinese, Pussetto: «Contento per il gol, non per il risultato» – VIDEO

Pussetto è stato l’ultimo giocatore dell’Udinese ad arrendersi contro la Juventus: ecco le sue parole nel post gara – VIDEO

(dal nostro inviato) – Pussetto ha segnato un gol, inutile ai fini del risultato, a Gigi Buffon, all’Allianz Stadium. L’argentino ha analizzato la sconfitta contro la Juventus.

GOL – «Contento per il gol, ma dispiaciuto per la sconfitta di oggi. Nel primo tempo abbiamo preso gol in due occasioni, ma nella ripresa siamo migliorati, non sfruttando alcune chance per segnare»

CLASSIFICA – «Abbiamo attraversato un momento duro, ora arrivano squadre contro cui possiamo vincere. Contro il Cagliari sarà importante in casa e speriamo di vincere».