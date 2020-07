Udinese, Samir: «Siamo sicuri di poterci salvare»

Il difensore dell’Udinese, Samir, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Sampdoria in programma alle 19:30

«Stiamo cercando di lavorare con serenità perché, nel nostro parere, non è un grosso problema questa situazione. Sappiamo delle nostre qualità e dei nostri valori. Siamo sicuri di poterci salvare. La nostra serenità è la cosa più importante, oggi scendiamo in campo per fare una bella partita».