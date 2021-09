Udinese, Samir: «Stiamo bene, vogliamo fare punti. Attenti a Vlahovic»

Samir, difensore brasiliano dell’Udinese, ha parlato nel pre partita della sfida alla Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Samir ha parlato del pre partita di Udinese-Fiorentina:

CONDIZIONE – «Stiamo bene e stiamo lavorando per essere al top il primapossibile. Alla mia età si vuole sempre giocare il più possibile e sono contento di essere nuovamente in campo anche oggi, voglio dare il massimo e aiutare la squadra a portare a casa dei punti perchè sarebbe fondamentale per noi».

CONSIGLI – «Bisogna guidare i ragazzi, sia quelli che sono qua da più tempo sia quelli appena arrivati. Il Il mister ci ha dato questa responsabilità e lavorare con ragazzi così forti è un piacere».

VLAHOVIC – «Stiamo parlando di un giocatore molto forte e dobbiamo stare attenti per tutta la durata della partita, perchè se gli lasciassimo anche solo un spazio potrebbe farci molto male».