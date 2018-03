Udinese-Sassuolo 0-0: tabellino e cronaca in diretta live

Udinese-Sassuolo, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Udinese–Sassuolo, scelte ufficiali: diverse novità proposte da Iachini rispetto alle indicazioni emerse alla vigilia, Dell’Orco e non Lemos nel terzetto difensivo con Goldaniga ed Acerbi, la mediana sarà composta da Mazzitelli, Sensi e Missiroli. Oddo sceglie Fofana a centrocampo, affiancandolo a Behrami e Jankto. Torna Danilo al centro della difesa, dopo l’assenza nella gara di una settimana fa con la Juventus.

Udinese-Sassuolo 0-0: tabellino

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Maxi Lopez. A disposizione: Scuffet, Pontisso, Zampano, Ingelsson, Nuytinck, Perica, Hallfredsson, Borsellini, Barak, Pezzella, Balic. Allenatore: Massimo Oddo

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Dell’Orco; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Adjapong; Politano, Babacar. A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Lemos, Biondini, Matri, Pierini, Frattesi, Rogerio, Cassata, Duncan, Marson. Allenatore: Giuseppe Iachini

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

NOTE: ammoniti Adjapong, Mazzitelli

Udinese-Sassuolo: diretta live e sintesi

40′ – Azione dell’Udinese sviluppata sulla corsia mancina, cross di Adnan ribattuto dalla difesa neroverde, irrompe De Paul e calcia a giro sul palo opposto, buona idea ma manca la necessaria precisione

35′ – Conclusione di Politano dalla distanza: tiro troppo strozzato, palla a lato

34′ – Jankto prova ancora ad innescare Lopez in profondità, Consigli controlla agevolmente in uscita

30′ – Buona iniziativa di Behrami: sfondamento centrale e conclusione respinta dal corpo di Acerbi

28′ – Colpo alla schiena per Babacar, che pare poter continuare

27′ – Concusione potente ma centrale di Mazzitelli, molto attivo in questa prima mezzora di gioco

26′ – Bel cross di Adjapong, Politano e Mazzitelli si fanno trovare impreparati

25′ – Tacco di Lopez per l’inserimento di Fofana, i due non si trovano

23′ – Il Sassuolo continua a praticare un pressing a tutto campo: lavoro estenuante richiesto da Iachini ai suoi calciatori per raccogliere i frutti e tirarsi fuori dalla palude di classifica

19′ – Prima grande occasione della gara: cross di Lirola per l’opposto Adjapong, controllo e girata potente che trova la decisiva deviazione di Fofana

16′ – Spiovente di Jankto per Samir che da pochi passi si fa impattare il colpo di testa da Mazzitelli

12′ – Contatto Larsen-Babacar in piena area dell’Udinese: il calcio c’è seppur non di particolare intensità, la massima punizione ci poteva stare

11′ – Le due squadre si equivalgono al momento, senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento

6′ – Larsen anticipa Goldaniga sugli sviluppi di un corner per il Sassuolo

5′ – Lancio di Widmer per Lopez che però nel controllo del pallone commette gioco falloso su Goldaniga, un po’ in ritardo nella lettura della situazione

4′ – Il Sassuolo prova ad esercitare un pressing alto sui portatori di palla friulani

1′ – Fischio d’inizio: via a Udinese-Sassuolo!

Quella della Dacia Arena è una gara oltremodo delicata per le sorti del Sassuolo, che si è via via ritrovato in una situazione sempre più complessa: gli emiliani oggi occupano il terzultimo posto in concomitanza con la Spal, quest’oggi impegnata nell’anticipo serale con la Juventus. Ragion per cui gli uomini di Iachini hanno la chance per recuperare qualche punto: non è d’accordo però l’Udinese, che vorrà riscattare un momento tutt’altro che brillante. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Udinese-Sassuolo.

Udinese-Sassuolo: formazioni ufficiali

Udinese-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Impianti di gioco sostanzialmente speculari: Oddo sceglie un assetto dinamico con Barak e Jankto in mediana, De Paul a sostegno del riferimento offensivo Lopez. Difesa a tre anche per il Sassuolo, composta da Lemos, Goldaniga ed Acerbi, mentre a presidio delle corsie agiranno Lirola e Adjapong.

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Goldaniga, Acerbi; Lirola, Duncan, Magnanelli, Missiroli, Adjapong; Politano, Babacar. Allenatore: Giuseppe Iachini

Udinese-Sassuolo: i precedenti del match

Sono quattro i precedenti disputati in Friuli dalle due squadre, è il Sassuolo a trovarsi in vantaggio nei precedenti storici: due vittorie, una delle quali ottenuta nello scorso campionato, un pareggio ed un successo dell’Udinese, in occasione della prima gara tra le due realtà.

Udinese-Sassuolo: l’arbitro del match

Dirige Rosario Abisso, fischietto classe 1985 appartenente alla sezione di Palermo. Un precedente stagionale con l’Udinese: ventiquattresima giornata di campionato, bianconeri sconfitti con il risultato di 2-0 sul campo del Torino. Nessun precedente invece con l’Udinese. Nel complesso del suo campionato ha arbitrato dodici gare ed estratto quarantatré cartellini gialli, ad una media appena superiore alle 3.5 ammonizioni a partita.

Udinese-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.