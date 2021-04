Udinese, Scuffet: «Darò tutto me stesso contro la Juventus»

Il portiere dell’Udinese Simone Scuffet ha parlato in vista della partita contro la Juventus

Il portiere dell’Udinese, Simone Scuffet, ha rilasciato un’intervista alla tv ufficiale del club friulano, parlando anche della prossima partita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni.

«Penso che questa debba essere una settimana normale di allenamento. Sarà molto bello poter far parte della partita domenica. Darò tutto me stesso. Facciamo questo mestiere perché ci piace, lo vogliamo: poter giocare deve essere gioia e divertimento, non stress. L’unica cosa di diverso dal solito è che alla fine della settimana di lavoro ci sarà la Juventus».