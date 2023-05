Udinese, Sottil: «Salernitana? Ricominciamo con la rabbia di voler guadagnare punti»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a TV12 in vista della prossima sfida di Serie A contro la Salernitana

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a TV12.

PAROLE – «Quella appena vissuta è stata una buona settimana di lavoro. Non siamo riusciti a vincere contro la Lazio e, quando si perde, nessuno è contento. Ricominciamo quindi con la rabbia di voler guadagnare punti: settimana di lavoro intensa, con il giusto spirito. Non torno sulle polemiche della gara, è già stato detto tutto. La sospensione di Pairetto dimostra i fatti. La trasferta di Salerno sarà dura, ma vogliamo andare lì per dare continuità di prestazione e portare a casa punti importanti».