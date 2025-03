Udinese, Thauvin dopo la vittoria contro il Parma: «L'importante è che ora siamo salvi e vogliamo guardare chi sta davanti. Su Lucca...»

L’attaccante dell’Udinese Florian Thauvin ha parlato nel post partita del match vintro contro il Parma. Le parole

Il giocatore dell’Udinese Florian Thauvin è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di ieri sera contro il Parma terminata con il risultato di 1 a 0, grazie al rigore trasformato proprio dal francese premiato come MVP della partita. A seguire le sue parole.

LA PARTITA – «Parma mi porta bene, sono felice per me e per i miei compagni. L’importante è che ora siamo salvi, vogliamo guardare chi sta davanti e terminare bene la stagione. Il rigore con Lucca? Siamo passati avanti a queste cose, siamo tutti uniti in funzione della nostra squadra»