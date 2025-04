Udinese, nonostante i due giorni in più non cambiano le disponibilità. Contro il Torino emergenza in attacco

Udinese, nonostante i due giorni in più non cambiano le disponibilità. Contro il Torino c’è solo Bravo in attacco

La scomparsa del Papa porta due giorni di preparazione extra per l’Udinese, ma non porta però cambianti per quanto riguarda le disponibilità al servizio di Kosta Runjaic per la partita contro il Torino, in programma mercoledì 23 aprile alle 18.30 e valida per la 33a giornata di Serie A.

Quarantotto ore, infatti, non permetteranno al tecnico dei friuliani di recuperare gli acciaccati, con Sanchez, Lucca e Thauvin che resteranno fuori dalla sfida sostituiti con tutta probabilità da Ekkelenkamp e Atta, chiamati a dare supporto ad un attacco che resta in emergenza con il solo Iker Bravo come attaccante di ruolo. Per lo spagnolo, la chance di riscattarsi dopo qualche uscita non all’altezza delle sue capacità.