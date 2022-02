ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stadio Dacia, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dacia, Udinese e Torino si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Udinese Torino 0-0 MOVIOLA

1′ Ha preso il via il match

10′ Prova a crescere l’Udinese dopo un inizio più brillante dei granata

17′ OCCASIONE UDINESE – Beto vola via in progressione e calcia di sinistro da posizione defilata, fuori non di molto

29′ Tentativo di Buongiorno di testa, senza troppe pretese. Il Toro manovra discretamente ma pecca nell’ultimo passaggio

40′ Soppy sfonda a destra e tenta il tiro ma senza angolo per centrare la porta

Migliore in campo: Success al termine del primo tempo PAGELLE

Udinese Torino 0-0: risultato e tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Jajalo, Makengo, Udogie; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Walace, Molina, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi. All. Cioffi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Berisha, Pobega, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Ricci, Aina, Pellegri, Warming, Linetty. All. Paro (Juric squalificato)

ARBITRO: Rapuano

AMMONITI: Lukic, Jajalo

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A