Udinese, si continua a sognare. I bianconeri proveranno ad alzare il livello contro un Genoa che deve riscattarsi - Calcio News 24

Udinese, si continua a sognare e oggi alle 18:00 la squadra bianconera vuole alzare il livello: grazie soprattutto al suo Zaniolo

L’Udinese si aggrappa alle sue certezze offensive per continuare a sognare. Oggi alle 18, contro il Genoa al Bluenergy Stadium, i friulani dovranno fare a meno del gioiellino francese Arthur Atta, fuori per un mese dopo l’infortunio in Coppa Italia. L’assenza del giovane talento carica di ulteriori responsabilità la coppia d’attacco che sta trascinando la squadra di Kosta Runjaic: Nicolò Zaniolo e Keinan Davis.

I due sono stati i protagonisti assoluti del recente blitz di Parma, firmando entrambi i gol della vittoria. Una dimostrazione di forza che non è passata inosservata nemmeno a Daniele De Rossi, tecnico del Genoa avversario odierno, che ha sottolineato con una battuta la fisicità straripante dei friulani: «Giochiamo contro 11 Norton-Cuffy».

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Zaniolo sembri finalmente rinato in Friuli. Il gol a Parma, il quarto in campionato da quando si è sbloccato a fine ottobre (a segno anche contro big come Juventus e Atalanta), certifica un momento di forma eccezionale. Il nuovo numero 10, che sta anche mettendo più minuti nelle gambe e vive un momento felice fuori dal campo in attesa del secondo figlio, non sta facendo rimpiangere l’addio di Thauvin. Il ct azzurro Gattuso lo osserva, anche se la convocazione non è ancora arrivata.

Accanto a lui c’è il “paziente inglese” Keinan Davis. Un colosso dal fisico possente ma dai muscoli fragili, che ora sembra aver trovato continuità. Quando sta bene, Davis è devastante: anche per lui sono già quattro i centri in campionato. Nonostante la concorrenza di Buksa e degli altri attaccanti in rosa, la maglia da titolare è sua.

Oggi l’Udinese, priva anche dello squalificato Kamara, cerca il sostegno del pubblico (biglietti a 5 euro per i dilettanti locali) per una gara da non perdere. Una vittoria alimenterebbe i sogni di gloria dell’inguaribile romantico patron Pozzo, consolidando una classifica già lusinghiera.

