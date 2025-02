UEFA, Ceferin: «Siamo tutti stanchi del politicamente corretto. La libertà di parola non esiste più»

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del nuovo format della Champions e criticato i politici tradizionali. Le parole

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sloveno Delo e tra i tanti temi affrontati ci sono quello relativo al nuovo format della Champions League che rimarrà in vigore fino al 2027 e la critica ai politici tradizionali, soprattutto quelli di sinistra, che due anni fa avevano spinto la UEFA ad abbandonare il progetto di reintrodurre le squadre russe nelle competizioni giovanili europee. A seguire le sue parole.

FORMAT CHAMPIONS – «Ho sentito solo risposte positive. Inizialmente, l’attenzione era su chi critica, queste persone appaiono ogni volta che c’è un cambiamento. Circa il 99 per cento delle persone sia ora soddisfatto della rinnovata Champions League”, ha voluto ribadire Ceferin, che poi ha attaccato i politici europei, andando ben oltre il calcio. Siamo tutti stanchi del politicamente corretto. Qui nel mondo occidentale la libertà di parola non esiste più. Non possiamo più dire quello che pensiamo»

CRITICA AI POLITICI – «I media hanno iniziato ad attaccare la UEFA e tutti hanno fatto marcia indietro dicendo: ‘Noi sosterremmo l’idea, ma i governi non ce lo permetteranno’. In realtà non hanno permesso che i bambini si reintegrassero nella società. La politica genera odio e intolleranza per interesse personale, mentre a parole è il contrario».