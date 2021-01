UFFICIALE – Balata rieletto presidente della Lega Serie B, Galliani il vicepresidente

Mauro Balata è stato rieletto presidente della Lega Serie B: lo ha deciso l’Assemblea riunita in videoconferenza

Mauro Balata è stato rieletto presidente della Lega Serie B. Questo il comunicato ufficiale.

Rieletto presidente della Lega Serie B l’avvocato Mauro Balata. Lo ha deciso l’Assemblea riunita oggi in videoconferenza. Nella medesima seduta sono stati eletti i sei consiglieri interni (Carlo Neri, presidente dell’Ascoli, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, e Walter Mattioli, presidente della Spal). Fra questi è stato poi eletto, quale vicepresidente, Adriano Galliani. I due consiglieri indipendenti sono Andrea Messuti e Mauro Pizzigati, confermato quest’ultimo dopo lo scorso mandato.

Le parole di Balata: «Lavorerò con impegno e abnegazione con il nuovo consiglio e con tutte le società per il bene della Serie B e per portate a termine i nostri progetti e la nostra mission, che è quella di far crescere la Lega sotto ogni profilo, sociale, economico e di valorizzazione del brand. Nel massimo dell’unità e della concordia che ci ha permesso di ottenere grandi risultati e una riconosciuta reputazione nel panorama calcistico. Un onore per me aver ricevuto un consenso così ampio».

Le parole di Galliani: «Sono sicuro che faremo un buon lavoro insieme al presidente eletto, agli altri consiglieri ma anche con tutte le società della Lega Serie B. E’ un momento difficile per il calcio, c’è molto da fare e inizieremo già da domani. Da parte mia cercherò di portare la mia esperienza maturata in questi anni»