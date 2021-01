Lorenzo Del Pinto passa, a titolo definitivo, dal Benevento alla Reggiana. Ecco il comunicato della società del presidente Vigorito

Lorenzo Del Pinto saluta il Benevento e va alla Reggiana: in questa stagione solo 10 minuti per lui, nell’ultima gara contro l’Atalanta.

«Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Reggiana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del Pinto. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l’impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostrati alla Squadra e alla Città. A Lorenzo auguriamo le migliori fortune personali e professionali».