UFFICIALE Diego Costa rescinde con l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha comunicato la rescissione consensuale con Diego Costa

Dopo le voci dei giorni scorsi, l’ufficialità è arrivata: Diego Costa e l’Atletico Madrid si dicono. Attraverso una nota, i Colchoneros hanno comunicato la risoluzione consensuale con l’attaccante spagnolo.

«Atlético de Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell’attaccante, che si doveva concludere il 30 giugno 2021. Il giocatore spagnolo-brasiliano ha chiesto al club il suo licenziamento per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì il risoluzione del contratto, svincolandosi dalla nostra entità. Dal club lo ringraziamo per la sua dedizione in questi anni e gli auguriamo buona fortuna per la prossima fase della sua carriera professionale».