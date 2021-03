UFFICIALE Ibrahimovic convocato dalla Svezia: «Il ritorno di Dio»

Non ci sono più dubbi: Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. Ad annunciarlo il CT della Svezia. Il centravanti torna a vestire la maglia della nazionale svedese a cinque anni dall’ultima apparizione, agli Europei del 2016.

MILAN CONTENTO – C’è soddisfazione anche in casa Milan: la società ha accolto di buon grado la notizia. Ibrahimovic, pronto al rientro giovedì contro il Manchester United, ha dimostrato di essere ancora decisivo e determinante in campo. E sui social è arrivato anche l’annuncio dell’attaccante che ha scritto: «Il ritorno di Dio».

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021