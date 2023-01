Ufficiale, l’Albania cambia commissario tecnico: fuori Reja, dentro Sylvinho

La Federcalcio albanese ha annunciato il nome del sostituto di Edi Reja. Al suo posto il brasiliano Sylvinho

La Federcalcio albanese ha annunciato il nome del sostituto di Edi Reja. Al suo posto il brasiliano Sylvinho. Ecco il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – La Federcalcio albanese ha raggiunto un accordo con l’allenatore Sylvio Mendes Campos Júnior per assumere la guida della nostra squadra nazionale. Silvinho sostituirà in questo incarico l’italiano Edoardo Reja, che è stato alla guida dei rossoneri per 3 anni e mezzo, ottenendo risultati importanti e rinnovando significativamente la squadra con elementi nuovi e promettenti. La Federcalcio albanese ringrazia Edi Rejan per il suo prezioso contributo alla gestione della Nazionale in questi anni e apprezza molto l’esperienza e la collaborazione che ha offerto nell’ulteriore crescita della Nazionale albanese.