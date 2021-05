Manchester United, conferme per il rinnovo di Cavani

A breve arriverà l’ufficialità del rinnovo del contratto di Edinson Cavani con il Manchester United. I dettagli

Edinson Cavani avanti con i Red Devils. L’ottima stagione del matador ha convinto tutti, in primis Solskjaer che al momento non può fare a meno del suo centravanti nonostante i tanti giovani di talento in rosa.

Il contratto di Cavani scadeva a giugno ma è notizia di pochi minuti fa il rinnovo di un anno. Presto potrebbe arrivare il primo titolo con la maglia del Manchester, quell’Europa League in cui proprio Cavani è stato più volte decisivo, poi chissà. Certamente almeno fino a giugno 2022 Edinson giocherà in Premier League. A breve l’ufficialità.