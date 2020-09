UFFICIALE Napoli, Karnezis è un nuovo portiere del Lille

Orestis Karnezis lascia il Napoli per trasferirsi al Lille

Arriva una cessione in casa Napoli. Il portiere Orestis Karnezis si è infatti trasferito al Lille, come annunciato dallo stesso club francese con un comunicato ufficiale.

ANNUNCIO – «La LOSC oggi conferma e ufficializza l’acquisto di Oréstis Karnézis. Arrivato dall’SSC Napoli (Italia), il 35enne portiere della nazionale greca ha firmato con al club del Lille».

PRIME PAROLE – «Sono molto felice di essere un giocatore Lille oggi. È una grande sfida per me. Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il campionato francese. Questo è qualcosa di abbastanza raro per un giocatore. Sono orgoglioso e felice di essere qui in un club che cresce di anno in anno e la cui squadra è molto forte. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e di passare una grande stagione con loro».