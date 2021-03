UFFICIALE Noble rinnova col West Ham fino al 2022: poi sarà ritiro

Continua la leggenda di Mark Noble al West Ham: rinnovo fino al 2022 per il capitano degli Hammers che a fine contratto si ritirerà

«Prima di tutto, a nome dei giocatori e dello staff qui, vorrei farvi i nostri migliori auguri e spero che stiate tutti bene e al sicuro in questo momento. Volevo scrivere questa lettera per dirti personalmente che sono felicissimo di aver accettato l’opportunità di prolungare il mio contratto con il Club, fino all’estate del 2022. Ho anche deciso, dopo molte considerazioni, che la stagione 2021/22 sarà la mia diciottesima e ultima stagione da giocatore in prima squadra al West Ham United. È una decisione che ho preso dopo molte discussioni con la mia famiglia, i miei amici e le persone della squadra di calcio. Ho anche avuto conversazioni con l’ allenatore ed è chiaro che lui e il Club vogliono costruire qualcosa e continuare a portare avanti la squadra di calcio in modo positivo – un modo in cui credo pienamente – mentre il mio desiderio di continuare a spingere l’ethos e i valori del West Ham United, in particolare per i nostri nuovi acquisti e per i giovani giocatori che arrivano attraverso la nostra Academy, sono più forti che mai. Prima di tutto, credo ancora fermamente di avere molto da offrire in campo. Non avrei firmato un nuovo contratto se non avessi sentito di poter rendere giustizia a me stesso o portare valore alla squadra».