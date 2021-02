UFFICIALE Nuovo rinvio per la Viareggio Cup 2021: i dettagli

Nuovo rinvio per la Viareggio Cup 2021. La decisione ufficiale degli organizzatori del torneo giovanile

Slitta ancora la Viareggio Cup 2021. Attraverso una nota ufficiale, gli organizzatori del torneo giovanile hanno annunciato il rinvio a data da destinarsi. Di seguito il comunicato.

«Purtroppo il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, caratterizzata in questo periodo dalla proclamazione della Toscana quale zona arancione per le prossime settimane, fa sì che non sia possibile organizzare la 72ª edizione della Viareggio Cup nel mese di marzo (15-29). «Stiamo valutando – ha sottolineato il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – l’opportunità di riprogrammare la manifestazione a giugno o settembre 2021. Sarà nostra cura informare tutte le società sulle nuove date il prima possibile».