UFFICIALE – Pisa, Knaster nuovo proprietario: il comunicato del club

Il miliardario russo Alex Knaster è il nuovo proprietario del Pisa. Il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione

Alex Knaster è il nuovo proprietario del Pisa. Il miliardario russo, che era stato vicinissimo a rilevare la Sampdoria insieme a Gianluca Vialli e James Dinan, oggi era a Milano per firmare tutta la documentazione. Merito va dato al presidente Giuseppe Corrado, che manterrà il 25% delle quote societarie, che permesso all’acquirente di non rilevare dei debiti, ma di trovare una società florida.

COMUNICATO PISA – «Il Pisa Sporting Club comunica la formalizzazione, in data odierna, del trasferimento del 75% delle quote societarie e quindi dell’attuale quota di maggioranza, dalle famiglie Ricci e Paletti ad Alexander Knaster. Il restante 25% resterà di proprietà della Ma.Gi.Co. s.r.l. detenuta dalla famiglia Corrado come simbolo di continuità e come testimonianza della validità del progetto societario e sportivo avviato. Tale operazione conferisce al Pisa Sporting Club un peculiare connotato di internazionalità e una eccezionale spinta verso la crescita, l’ambizione e l’avanzamento di tutto il sodalizio. Il Pisa Sporting Club, nel dare il benvenuto ad Alexander Knaster, intende ringraziare Enzo Ricci e Mirko Paletti per il contributo umano, professionale ed economico garantito in questi anni, fondamentale inputo per il percorso intrapreso dalla Società e per le importanti e significative soddisfazioni sportive già vissute».