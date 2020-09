Il Psg ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del club transalpino

Alessandro Florenzi è un ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. L’ex giocatore della Roma arriva in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale del club transalpino:

«Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista nel 2011. Alessandro è diventato capitano nel 2019, totalmente totalmente con 280 presenze, segnando 28 gol e fornendo 32 assist in tutte le competizioni. Dal 2014 ha fatto 33 presenze in Champions League. In linea con la sua solida carriera di club, Alessandro Florenzi si è affermato come parte integrante della nazionale italiana con 36 presenze e 2 gol»