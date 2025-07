UFFICIALE – Svilar rinnova con la Roma fino al 2030! - Calcio News 24

Svilar ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2030. Ecco le ultime novità

Una firma che vale più di un semplice contratto di mercato, una dichiarazione d’intenti che blinda il presente e progetta il futuro. L’AS Roma ha ufficializzato il rinnovo di Mile Svilar fino al 30 giugno 2030, un atto che la società e i tifosi attendevano con ansia e che oggi assume i contorni del primo, vero colpo di mercato dei giallorossi. Trattenere il portiere serbo, reduce da una stagione monumentale, non è solo una scelta di continuità tecnica, ma un segnale potente inviato a tutta la Serie A: la Roma vuole crescere, e lo farà partendo dalla certezza assoluta che ha tra i pali.

La stagione 2024-25 ha visto l’esplosione definitiva di Svilar, passato da riserva a protagonista indiscusso. La fiducia accordatagli da Daniele De Rossi è stata ripagata con prestazioni impeccabili, che gli sono valse il premio di Miglior Portiere della Serie A, assegnato dalla Lega.

I numeri sono impressionanti: 16 clean sheet in campionato e un record nei top 5 campionati europei, con ben 11 partite del 2025 chiuse con la porta inviolata. Al di là delle statistiche, Svilar è diventato un leader silenzioso, un para-rigori glaciale e un riferimento per la difesa, capace di trasmettere sicurezza all’intero reparto.

Ma il suo rinnovo va oltre il valore tecnico. Come sottolineato da diverse fonti, tra cui La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza è anche una vittoria del sentimento e dell’appartenenza. Svilar ha conquistato il cuore dei tifosi romanisti, che nelle scorse settimane si sono schierati apertamente per il suo rinnovo con cori e striscioni. Un evento rarissimo nella storia della Curva Sud, che ha riconosciuto nel portiere non solo un grande giocatore, ma un uomo visceralmente legato alla maglia.

In un mercato che spesso costringe i club italiani a cedere i propri talenti, la Roma ha fatto la scelta opposta: ha protetto il suo tesoro, blindando un simbolo e mettendo il primo, fondamentale mattone per una squadra che vuole tornare a essere grande.