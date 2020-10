UFFICIALE Verona, preso Augustin Amione dal Belgrano

Augustin Amione arriva a titolo definitivo e firma un contratto sino al 2025. Per lui maglia numero 36.

Con una nota ufficiale il Verona ha confermato l’acquisto del 18enne difensore argentino Bruno Augustin Amione dal Belgrano.

«Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Atlético Belgrano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Augustin Amione, 18enne argentino, che che ha sottoscritto con il Club gialloblu un contratto quinquennale, cioè sino al 30 giugno 2025, scegliendo il 36 come numero di maglia. Difensore centrale nato a Calchaquí – nella provincia di Santa Fe – il 3 gennaio 2002, Bruno Amione ha legato il suo nome in questi primi anni di carriera al Belgrano e alle selezioni giovanili dell’Argentina. Hellas Verona FC dà il benvenuto a Bruno Amione e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù».