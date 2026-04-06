Ulivieri in controtendenza dopo il flop dell’Italia: «Cambiare il sistema radicalmente? Probabilmente no. Ecco cosa dovremo fare»

Ulivieri, presidente dell’AIAC, ha detto la sua dopo il flop dell’Italia ai playoff Mondiali. Ecco le sue dichiarazioni

Il momento di profonda difficoltà del calcio italiano continua a dominare il dibattito sportivo. A intervenire sulle criticità del nostro sistema è Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio). Ai microfoni della trasmissione radiofonica “Radio Anch’io Sport“, il dirigente ha tracciato un’analisi lucida e dettagliata sulle prospettive della Nazionale, sui problemi dei settori giovanili e sull’impatto dei capitali esteri nel nostro campionato.

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La Nazionale e il valore degli allenatori italiani

Sulla guida tecnica azzurra e sul momento storico del movimento, Ulivieri difende con forza la tradizione della nostra scuola tecnica, allontanando l’ipotesi di una guida estera per la panchina dell’Italia: «Bisogna cambiare il sistema radicalmente? Probabilmente no. C’è da studiarci sopra e affrontare i problemi principali che ha il nostro calcio, dal punto di vista del talento. Noi come allenatori abbiamo avuto una storia importante. Anche in questo campionato del mondo abbiamo Ancelotti, Montella e Cannavaro. Ci dispiace che non ci sia Gattuso. Allenatore straniero? Mi è stata messa addosso anche questa, mai detto. Credo che per la Nazionale ci voglia un allenatore italiano. Abbiamo avuto Bearzot, Lippi. La nostra è una Nazionale che ogni 25 anni vince. Sia nel 1982 sia nel 2006 abbiamo avuto la fortuna di trovare calciatori al massimo della condizione e al tempo stesso campioni».

Il paradosso dei giovani e il difficile salto in Serie A

Un punto nevralgico dell’analisi riguarda l’incapacità di lanciare i talenti nel calcio dei grandi. Nonostante i successi delle selezioni minori, il passaggio al professionismo di vertice rappresenta un ostacolo insormontabile: «Abbiamo le nazionali giovanili maschili e femminili che vincono, che giocano bene, che fanno risultati. La criticità sta nel passaggio da queste categorie alle prime squadre di Serie A. Questi giovani, per mille motivi, non riescono a fare questo passaggio. Sarà colpa degli allenatori che devono vincere in ogni modo o delle società, però il momento critico è questo. Bisognerà trovare una soluzione».

Stranieri e normative internazionali: i limiti regolamentari

A chi ipotizza di imporre per regolamento un numero minimo di giocatori italiani titolari per favorire il vivaio, il presidente dell’AIAC risponde richiamando i rigidi vincoli internazionali a cui il nostro calcio deve sottostare: «Non si può fare. A noi ci garberebbe, ci sembrerebbe una strada, ma è impercorribile. Vorrebbe dire limitare gli stranieri. Bisogna fare tutte quelle cose che sono possibili in base ai regolamenti dell’UEFA e della FIFA, altrimenti si va fuori dai campionati».

Le proprietà straniere e l’attaccamento alla maglia azzurra

Infine, Ulivieri si sofferma sull’ingresso massiccio di proprietà straniere nel calcio nostrano e sul loro scarso legame con la causa della Nazionale, invocando persino l’aiuto delle istituzioni: «Qui potremmo vedere di fare qualcosa, ma qui diventano norme anche governative. Ad esempio, almeno il 50% delle proprietà rimanga italiano. Proprietà straniere hanno a meno cuore la maglia azzurra? Probabilmente sì. Appena arrivano, non hanno interesse di questo genere. Poi ci sono casi e casi: penso a Rocco Commisso un innamorato del calcio italiano. Ma di queste proprietà straniere si conosce pochissimo»