Ultime Notizie Serie A: gelo fra Juventus e Napoli, Inter in isolamento

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Verona, un nuovo positivo – Koray Gunter è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato il Verona in un comunicato ufficiale.

Juventus-Napoli, sconfitta a tavolino – Il Giudice Sportivo ha in mano elementi che potrebbero spingerlo a punire il Napoli con una sconfitta a tavolino. La situazione.

Gelo fra Juventus e Napoli – Rapporti ai minimi termini fra fra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli. Juventus-Napoli rischia di segnare un punto di ritorno. Lo riporta Repubblica.

Inter in isolamento – Per garantire il regolare svolgimento del derby, l’Inter va in isolamento e si chiude nella bolla di Appiano Gentile.

Serie A, gli allenatori più pagati – Antonio Conte occupa il primo posto nella classifica degli allenatori più pagati in Serie A. Ecco la lista completa.