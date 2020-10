Chiellini ha rimediato una contusione durante il ritiro con la nazionale italiana: le parole del ct Mancini sul difensore della Juventus

Giorgio Chiellini ha rimediato una contusione durante il ritiro con la nazionale italiana, che si appresta ad affrontare la Polonia in Nations League.

Come dichiarato dal commissario tecnico Roberto Mancini, le condizioni del difensore della Juventus non destano particolare preoccupazione: «Ha preso un colpo in settimana, vediamo come sta».