Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Roma, Dzeko out contro il Parma – Il bosniaco non è ancora risultato negativo al Coronavirus. I dettagli.

Serie A, l’arrivo dei presidenti all’Assemblea di Lega – Si è riunita oggi una Assemblea di Lega Serie A per discutere dei diritti televisivi. Intorno alle 12, i presidenti dei club hanno fatto il loro arrivo. Il video

Spezia, Provedel: «In estate ero disperato, poi è arrivata questa chiamata» – Ivan Provedel, portiere dello Spezia, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato del suo arrivo nel club ligure. Le parole

Hysaj positivo al Covid-19, Napoli infastidito – Nei giorni scorsi, Elseid Hysaj è risultato positivo al Covid-19. Secondo Il Mattino, il Napoli sarebbe infastidito dalla situazione e Gennaro Gattuso avrebbe chiamato personalmente l’albanese per sincerarsi delle sue condizioni.

Parma, Nicolussi Caviglia: «Qui si crede nei giovani» – Il neo centrocampista del Parma Hans Nicolussi Caviglia si è presentato in conferenza stampa. Le sue parole

Lazio, visite mediche per Immobile – L’attaccante della Lazio è arrivato in Paideia. Clicca qui per il video.

Serie A, il giorno della svolta? – Oggi i 20 club decideranno se accettare l’offerta dei fondi privati. I dettagli.

Inter, tutto su Paredes – Il centrocampista argentino è l’obiettivo numero uno per il mercato di gennaio. I dettagli.

Milan, le parole di Abbiati – Le parole dell’ex portiere rossonero alla Gazzetta dello Sport. Clicca qui per leggerle.

Napoli, sospiro di sollievo per Gattuso – Osimhen non dovrà operarsi e potrà essere in campo già contro la Roma. I dettagli.