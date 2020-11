Abbiati: «Il Milan può vincere lo scudetto. Rinnovo Ibra? Voto sì»

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha rilasciato un’intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le sue parole

Sulla grande parata su Lavezzi: «Una parata bella, importante e direi esteticamente perfetta. La collocherei nelle mie dieci migliori di sempre. Poi feci un gran volo anche su Hamsik, ma quella fu più a beneficio dei fotografi (ride)».

Su Napoli-Milan e la corsa scudetto: «Sì, direi che possono lottare per il primato fino all’ultimo. Sarà un bel campionato, combattuto, con quattro-cinque pretendenti, e loro sono fra queste».

Su Ibrahimovic: «Mi piacerebbe essere nello spogliatoio per capire meglio in che modo sta aiutando i compagni, perché è qualcosa che da fuori si nota tantissimo. Un altro rinnovo? Vedendo come sta, voto sì».