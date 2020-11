Lazio, visite mediche per Immobile: «Se ce la faccio per Crotone? Se sto qua…» – VIDEO

Ciro Immobile è arrivato di prima mattina alla clinica Paideia per iniziare le visite mediche e tornare finalmente ad allenarsi

Sveglia presto e ingresso in Paideia alle ore 8. Ciro Immobile ha terminato l’isolamento e non vede l’ora di tornare a giocare.

L’attaccante sosterrà delle nuove visite di idoneità sportiva in clinica con il dottor Ivo Pulcini. Un passaggio propedeutico per il ritorno agli allenamenti con la squadra: era stato fermato lo scorso 7 novembre, alla vigilia della sfida con la Juventus, per un tampone positivo effettuato dal Campus Bio-Medico. Undici giorni dopo il vincitore della Scarpa d’Oro tira un sospiro di sollievo e punta la sfida con il Crotone, come ha confermato lui stesso con i giornalisti presenti in clinica: «Se ci sarò a Crotone? Se sto qua…».