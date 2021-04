Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 09.50 – Benevento, Foggia a cuore aperto – Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato della missione salvezza, di Gaich e della vittoria sulla Juventus al Corriere dello Sport. LE SUE PAROLE

Ore 09.30 – Panchina Sampdoria: Ferrero scatenato – Il rinnovo di Claudio Ranieri tarda ad arrivare e rimbalzano le voci dei possibili sostituti del tecnico: ecco tutti i nomi in orbita blucerchiata. TUTTI I DETTAGLI

Ore 09.00 – Inter e Juve in parallelo, un mercoledì nel segno del 10 – I recuperi del mercoledì in Serie A hanno avuto il numero 10 come filo conduttore: l’Inter continua nel filotto, la Juve salva la panchina di Pirlo. LEGGI L’EDITORIALE

Ore 08.50 – Milan Mandzukic: 5 gol per restare – Futuro in bilico per Mandzukic al Milan ma come riporta La Gazzetta dello Sport con un finale in crescendo, magari con cinque gol, potrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione.

Ore 08.30 – Juventus, Pirlo ora è più saldo in panchina – Pirlo può stare un po’ più sereno: il successo, infatti, rafforza la sua posizione nei confronti della dirigenza, come spiega Tuttosport.

Ore 08.20 – Napoli, Insigne raggiunge Maradona – Con il gol messo a segno a Torino (il primo in casa bianconera), Insigne raggiunge quota 81 gol in Serie A agganciando Maradona. Ingresso trionfale nella storia del Napoli: per lui sono 105 le reti in maglia azzurra.

Ore 08.00 – Inter Sassuolo nel segno della Lu La: in Europa solo una coppia fa meglio -Inter nel segno di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: sono 36 le reti messe a segno dalla coppia in questa stagione. Prima in Europa la coppia del Bayern Monaco formata da Muller e Lewandowski con 45 reti. In Italia restano in vetta, seguiti da Ronaldo e Morata a 32 gol.