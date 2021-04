Jorginho, parla l’agente: «Vuole tornare in Italia, ma vale 50 milioni»

L’agente di Jorginho ha parlato del desiderio del centrocampista di tornare in Italia

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito che ha espresso il suo desiderio di tornare al Napoli in futuro.

NAPOLI – «A Jorginho piacerebbe tornare in Italia, la volontà di giocare di nuovo in Serie A c’è. Se il Napoli avrà bisogno di Jorginho si potrà fare. Al Chelsea ha ancora due anni di contratto. Ad oggi vale 50 milioni di euro e ha un contratto molto importante, in sterline, a Londra. È difficile che De Laurentiis possa spendere così tanto. Ma secondo me tra qualche mese Marina del Chelsea arriverà per proporre un rinnovo».

JUVENTUS – «La Juventus oggi ha Arthur in quel ruolo a centrocampo. Il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici è una persona di calcio da tempo, conosce Jorginho e secondo me in Italia interessa anche a Milan e Inter, non solo alla Juve. Se un direttore vede un giocatore come Jorginho è certo che gli piaccia».