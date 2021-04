Sampdoria, Ferrero avrebbe già incontrato Stankovic per la panchina

Per il dopo Ranieri, come ruolo di allenatore della Sampdoria sarebbe spuntato anche un nome a sorpresa: quello di Dejan Stankovic

Massimo Ferrero si guarda intorno e continua a cercare un nuovo allenatore per la sua Sampdoria. In attesa di capire il futuro di Claudio Ranieri, il patron blucerchiato avrebbe già incontrato a Roma il tecnico della Stella Rossa Dejan Stankovic.

Sotto consiglio dell’amico Sinisa Mihajlovic, il presidente della Sampdoria avrebbe quindi sondato il terreno per l’allenatore serbo il cui ingaggio rientra pienamente nei parametri societari. L’allenatore, infatti, percepisce in Serbia un ingaggio sui 400 mila euro annui fino al 2022. Una cifra assolutamente alla portata delle casse blucerchiate per una figura che, fino alla conclusione della sua esperienza italiana, ha percepito uno stipendio di ben 2,7 milioni di euro a stagione.