Ore 10.05 – Italia, Vieri: «Se non perdi mai vuoi dire che hai un’anima. Chiesa? Segni di più…» – Christian Vieri ha parlato del cammino dell’Italia a Euro 2020, un percorso già pronosticato da lui stesso. Le parole

Ore 9.15 – Italia, Sacchi: «Con Mancini si gioca un calcio moderno e di dominio» – Arrigo Sacchi ha analizzato il gioco che Roberto Mancini è riuscito a dare a questa Italia finalista a Euro 2020. Le parole

Ore 8.40 – Juventus, Danilo: «Voglio la Copa America, poi lo scudetto in bianconero» – Il difensore della Juventus Danilo ha posto i suoi obiettivi per il presente con il Brasile e per il futuro in bianconero. Le parole

Ore 8.20 – Italia, ecco l’Inghilterra a Wembley: ora non piangiamoci addosso – L’avversaria dell’Italia nella finale di Euro 2020 sarà dunque l’Inghilterra di Southgate che ha eliminato la Danimarca non senza polemiche. L’editoriale