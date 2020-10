Ultime Notizie Serie A: il Milan può recuperare Romagnoli, Inter colpita dal Covid-19

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

L’ombra di Sarri sulla Serie A – L’allenatore potrebbe liberarsi dalla Juventus. La Roma e la Fiorentina starebbero pensando a lui.

Juventus, problemi per Dybala – Il numero 10 bianconero non è sceso in campo con la Seleccion a causa di un problema gastrointenstinale.

Inter, problemi per Conte – Dopo i quattro casi di positività al Covid-19, l’allenatore nerazzurro deve studiare nuove soluzioni in difesa dato che non ci saranno Skriniar e Bastoni. Ai lati di De Vrij, dovrebbero così esserci Kolarov e D’Ambrosio.

Milan, Romagnoli prova il recupero – In vista del derby contro l’Inter, Stefano Pioli potrebbe recuperare al centro della difesa Alessio Romagnoli che si sta riprendendo dall’infortunio.