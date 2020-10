Ibanez: «Non avrei mai pensato di arrivare così presto in un club come la Roma»

Roger Ibanez ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della Roma: queste le parole del difensore giallorosso

ROMA – «Non pensavo così presto. Ho lavorato duramente per questo ma non avrei mai pensato di arrivare così presto in un club come la Roma».

AMBIENTARSI A ROMA – «Sono arrivato e dopo poche settimane è iniziata la pandemia. Ha reso tutto più difficile. Ambientarsi è stato poi facile perché ci sono altri 3 brasiliani nel club. Sapevo un po’ di italiano grazie all’esperienza a Bergamo. Anche quello ha aiutato. La squadra era e continua a essere fantastica. Mi hanno accolto a braccia aperte, è stato meraviglioso».