Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.30 – Derby, Julio Cesar: «Vince l’Inter 2-1. La Lu-La è super» – Lo storico ex portiere nerazzurro, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, si è giocato il derby di Coppa Italia in programma questa sera: «Il derby è sempre derby, però va pesato. In campionato il MIlan è avanti e l’Inter insegue: vincere in coppa potrebbe significare mandare un messaggio in chiave scudetto. Il Milan viene da una sconfitta che può pesare sul morale. E l’Inter potrebbe approfittarne. Però c’è Ibrahimovic che sta facendo cose straordinarie: si merita tutto, è un esempio per i giovani. L’ultima volta ho perso la sfida dei pronostici con Kakà. Ma resto fiducioso: vinciamo 2-1». L’intervista completa

Ore 9.00 – Gomez al Siviglia, l’Atalanta riparte da Ilicic. È la rivincita di Gasperini? – Gomez ha scelto il Siviglia dopo l’addio complicato all’Atalanta. Gasperini ha puntato tutto sul gruppo e sul miglior Ilicic. L’editoriale

Ore 8.20 – Immobile giura amore eterno alla Lazio: «Resto a vita» – Ospite nella trasmissione Tiki Taka, Ciro Immobile si è legato a vita alla Lazio: Sono contento di quello che ho trovato e vinto qui, sia a livello personale che di squadra. Quando sono arrivato, la Lazio era una squadra da metà classifica, insieme agli altri l’abbiamo riportata in alto. L’amore che mi dà la gente per strada non può mai essere superato da una squadra che prova a vincere la Champions. Andai via dal Torino nel 2014, la reputavo la scelta migliore, ero giovane e non è stato semplice. Ma quel passo mi ha aiutato tanto, come mi ha aiutato il periodo trascorso in granata. Si fanno delle scelte, ora ho fatto quella di sposare il progetto Lazio fino alla fine della carriera. Mi sento responsabile della felicità dei tifosi. Si è creato un legame talmente forte con la società, i tifosi, l’allenatore. La mia famiglia si trova benissimo a Roma». L’intervista completa