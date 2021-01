Inzaghi annuncia Musacchio: «Arriverà un difensore. Sull’Atalanta…»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio alla vigilia della sfida contro l’Atalanta di Coppa Italia

ATALANTA – «Sarà una settimana molto impegnativa per noi. Un doppio contro con l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi e affrontare una partita per volta. Domani è quella più importante».

TURNOVER – «Dovrò alternare le forze tra la coppa e il campionato. Ho la fortuna di avere tanti giocatori disponibili».

DIFENSORE – «Sappiamo che abbiamo questa problematica in difesa. Tra me e il direttore c’è tanta sinergia, penso che arriverà qualcuno per aiutarci».