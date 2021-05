Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10:00 Pirlo sprona la Juve: «Non basta lo scudetto all’Inter dobbiamo farci prendere anche la Champions?» –Stando a quanto riferito da Tuttosport nella giornata di ieri Andrea Pirlo avrebbe tenuto un vero e proprio discorso motivazionale alla Continassa per caricare la Juventus in vista del rush finale. – La notizia

Ore 9:30 Materazzi su Mourinho: «A Roma per vincere subito. Tradimento? Peggio con Juve o Milan…» – Le parole

Ore 9:00 Juventus, Paratici potrebbe andar via: indiscrezione sul suo futuro – Come riportato dal quotidiano La Stampa il futuro di Fabio Paratici potrebbe essere lontano dalla Juventus. C’è già una possibile destinazione. – La notizia

Ore 8:30 Roma, Mourinho fa la lista degli acquisti: ecco i giocatori nel mirino – La Roma e il nuovo tecnico Mourinho sono già a lavoro per costruire la rosa del prossimo anno secondo i dettami e voleri dello Special One. Come riporta il Corriere dello Sport l’allenatore portoghese avrebbe una lista di nomi pronta su cui tentare l’assalto. – La notizia

Ore 8.00 Moratti su Mourinho: «Insieme abbiamo vinto tutto, sono contento per lui» – Le parole