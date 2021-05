Pirlo sprona la Juve: «Non basta lo scudetto all’Inter dobbiamo farci prendere anche la Champions?»

Discorso Pirlo alla Continassa: «Non basta averli lasciato lo scudetto?». Così il tecnico ha motivato la Juventus

Stando a quanto riferito da Tuttosport nella giornata di ieri Andrea Pirlo avrebbe tenuto un vero e proprio discorso motivazionale alla Continassa per caricare la Juventus in vista del rush finale. Lo spunto al tecnico sarebbe arrivato direttamente dalle dichiarazioni di Beppe Marotta sul “decidere i destini bianconeri da campioni d’Italia il 15 maggio a Torino“.

IL DISCORSO – «Pirlo ieri ha provato a smuovere le corde dell’orgoglio, della rabbia e dell’onore, e ha insistito parecchio sul versante degli atteggiamenti da Juve: non basta aver ceduto lo scudetto all’Inter? Dobbiamo anche rischiare di farci complicare la rincorsa per un posto Champions e guardarli in tv da casa il martedì e il mercoledì? Insomma, l’allenatore ha chiesto di vincere tutte: dal Milan domenica, al Bologna, Sassuolo e… Inter comprese».