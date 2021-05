Roma, Mourinho fa la lista degli acquisti: ecco i giocatori nel mirino

La Roma e Jose Mourinho sono già a lavoro per costruire una nuova Roma all’altezza per competere. Ecco i giocatori nel mirino dello Special One

La Roma e il nuovo tecnico Mourinho sono già a lavoro per costruire la rosa del prossimo anno secondo i dettami e voleri dello Special One. Come riporta il Corriere dello Sport l’allenatore portoghese avrebbe una lista di nomi pronta su cui tentare l’assalto.

Un rinforzo, almeno in ogni reparto è ciò che chiede Jose Mourinho, in porta avviati i contatti con l’Udinese per Musso ma attenzione anche a Gollini e Cragno che piacciono alla dirigenza. In difesa e centrocampo potrebbero arrivare due ex giocatori di Mou al Tottenham: Eric Dier e e Emile Hoibjerg. Nel reparto offensivo piace sempre un ex, ma dello United, Juan Mata che quest’anno ha trovato pochissimo spazio. Per il ruolo di attaccante vero si segue sempre la pista Belotti.