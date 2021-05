Cagliari, Simeone pensa al futuro: «Vorrei giocare in Premier League»

Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian. Queste le parole dell’attaccante del Cagliari

ATLETICO O INGHILTERRA – «Devi essere pronto per qualunque cosa accada: colui che sopravvive è colui che si adatta, non colui che progetta. Ma mi piacerebbe, sì. Ho sempre detto al mio vecchio che il miglior calcio ora è il calcio inglese. Penso anche che sia un calcio in cui potrei davvero sfruttare al massimo le mie qualità, è molto attraente, un posto che mi piacerebbe provare; forse mi adatterei».

FUTURO – «Il tempo nel calcio vola via, ma non solo nel calcio, ma nella vita. Ci sono 24 ore in un giorno e quel tempo scivola via senza rendersene conto. Alzi il telefono ed è passata mezz’ora. Immagina quando smetti di giocare… Penso che mi rimangano solo 10 anni di carriera, a 35 anni è finita. Ora penso a divertirmi in campo».