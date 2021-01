Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.30 – Milan quasi Campione d’Inverno, ora un poker di mercato per lo scudetto – I rossoneri vincono due a zero con doppietta di Ibra e inguaiano il Cagliari di Di Francesco. Dopo Meité e Mandzukic in arrivo altri rinforzi. L’editoriale

Ore 9.00 – Crotone, Messias: «Il mio dribbling è innato. Credevo di essere scarso» – Il fantasista del Crotone Junior Messias ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: «A volte mi chiedo io stesso da dove provengano le mie finte. Credo sia una cosa innata e naturale. Quel movimento del corpo per spiazzare l’avversario ce l’ho dentro di me. Mi viene naturale. Il dribbling l’ho imparato per strada, in Brasile. Io non ho fatto il settore giovanile in un club, mi divertivo con i miei amici dove capitava. Giocavamo liberi, ognuno faceva quello che voleva. E a me piaceva dribblare». L’intervista

Ore 8.30 – Lozano e i gol agli esordi: la Juventus è avvisata – Hirving Lozano ha una particolarità: segnare in tutti gli esordi in una competizione. La Juventus, avversaria del Napoli in Supercoppa, è avvisata. La statistica