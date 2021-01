Napoli, Lozano e i gol agli esordi: la Juventus è avvisata

Hirving Lozano ha una particolarità: segnare in tutti gli esordi in una competizione. La Juventus è avvisata

Domani sera, Napoli e Juventus si contenderanno la Supercoppa italiana sfidandosi al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tra i grandi protagonisti ci sarà certamente anche Hirving Lozano, uno dei trascinatori della squadra azzurra in questa stagione. E il messicano porterà con se una statistica che fa ben sperare i partenopei e preoccupare i bianconeri: segna in ogni esordio in una nuova competizione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Lozano segnò nella sua prima volta col Pachuca nel campionato messicano, così come in Eredivisie col Psv e sempre con gli olandesi entrò nel tabellino dei marcatori alla sua prima in Champions League. Stessa cosa con la Nazionale messicana, dove trovò la via del gol alla sua prima nella fase finale del Mondiale 2018 quando fece fuori addirittura i campioni del mondo della Germania. E in anche in Serie A segnò all’esordio: nell’agosto del 2019 proprio a Torino contro la Juventus.