Napoli, conferenza stampa Gattuso: «Juve in crisi? Io non ci casco»

Conferenza stampa Gattuso: le dichiarazioni pre Juve in Supercoppa. L’allenatore azzurro presenta il match di Reggio Emilia

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso presenta la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli alla vigilia del match del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue parole in conferenza stampa.

PETAGNA E MERTENS – «Petagna oggi ha fatto tutto quello che doveva fare, domani c’è ancora una seduta di allenamento. Lo valuteremo domani. A Dries bisogna solo fargli i complimenti: sta stringendo i denti, non è al 100%, si sta allenando in più con dolore, prende anche anti-infiammatori. Se c’è bisogno ci darà una mano».

SVANTAGGI – «Quando si gioca con la Juve ci sono sempre svantaggi. Hanno una grande mentalità, hanno fatto cose straordinarie in Italia e in Europa. Non dobbiamo pensare alla loro partita con l’Inter, dovremo dare il 100%».

PIRLO – «Io e Pirlo abbiamo iniziato presto a giocare insieme, è stato importante per me e anche io lo ho aiutato. Siamo stati molto amici in campo e fuori e lo siamo ancora, domani vinca il migliore, ma abbiamo un grande rapporto».

CRISI – «La Juve difficilmente sbaglia due partite di fila, lo dicono i numeri; per questo domani dovremo avere grande rispetto, sono avversari incredibili e non penso assolutamente che siano in crisi».