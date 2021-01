Juventus, conferenza Danilo: «Niente scuse, abbiamo una rosa competitiva»

Conferenza stampa Danilo: le dichiarazioni pre Napoli in Supercoppa. Il difensore brasiliano presenta la sfida del Mapei Stadium

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Supercoppa tra la Juve e il Napoli in programma mercoledì alle ore 21 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue parole.

CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo essere più concentrati dal primo minuto fino alla fine, rispetto a domenica. In queste partite serve coraggio, ma abbiamo già dimostrato di avere una squadra forte».

SCUSE – «Non siamo qui a cercare scuse. Abbiamo una rosa competitiva con giocatori che possono fare bene e dare tutto per vincere. Niente alibi, niente scuse. C’è tanta voglia di lavorare e migliorare: questa è la cosa più importante»».

INTER – «Siamo noi i primi ad essere delusi del risultato e della prestazione di San Siro. Non è stata una partita da Juventus, ma domani possiamo dimostrare subito quello che siamo, e che vogliamo vincere».

ASSENZE – «E’ tutta la stagione che dobbiamo fare i conti con le assenze. E’ chiaro che ci mancano Demiral e de Ligt, ma abbiamo Chiellini, che è rientrato benissimo, e Bonucci».

PUNTO DI PARTENZA – «Le partite con Milan e Barcellona sono due ottimi punti di riferimento a livello di prestazione, gioco e atteggiamento».