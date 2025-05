Ultras Inter, brutta stoccata per Beretta e Ferdico: arriva la richiesta ufficiale dal pubblico ministero - Calcio News 24

Ultras Inter, la richiesta ufficiale per quanto riguarda le possibili condanne: su tutti nei confronti di Andrea Beretta

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, sono arrivate le richieste ufficiali di condanna da parte del pubblico ministero Paolo Storari nel procedimento giudiziario che coinvolge alcuni ex leader della Curva Nord dell’Inter. Gli imputati si trovano in stato di arresto dal 30 settembre scorso, accusati di gravi reati legati al mondo del tifo organizzato e ad attività criminali.

Nove anni chiesti per Andrea Beretta

Il pm ha richiesto una pena di nove anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo carismatico della Curva Nord, oggi collaboratore di giustizia. Beretta, 49 anni, è imputato per l’omicidio di Antonio Bellocco e per associazione a delinquere aggravata dalla finalità di agevolare un’organizzazione mafiosa. Il magistrato ha chiesto al giudice per l’udienza preliminare, Rossana Mongiardo, di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati, di concedere le attenuanti generiche e quelle previste per i reati legati ad attività mafiose. Queste attenuanti, secondo la richiesta, dovrebbero prevalere sulle aggravanti contestate e sulla recidiva specifica reiterata nel quinquennio precedente.

Otto anni per Marco Ferdico, pene anche per altri membri

Il pm ha chiesto otto anni di carcere anche per Marco Ferdico, che insieme a Beretta e Bellocco avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella gestione del tifo organizzato nerazzurro. I tre sarebbero stati coinvolti in presunte attività illecite legate allo stadio e alla gestione economica del gruppo ultras.

Per altri imputati coinvolti nel caso sono state richieste pene inferiori: sei anni e otto mesi per Gianfranco Ferdico, padre di Marco, per Matteo Norrito e Mauro Nepi. Questi soggetti, secondo l’accusa, avrebbero avuto ruoli secondari ma comunque rilevanti all’interno dell’organizzazione.

Il processo prosegue con grande attenzione mediatica, trattandosi di uno dei casi più gravi di infiltrazione criminale nel mondo del tifo calcistico italiano.